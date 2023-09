Farmácia é furtada durante a madrugada no centro de Apucarana

Uma farmácia foi furtada durante a madrugada desta quinta-feira (21), em Apucarana, no norte do Paraná. O estabelecimento que fica localizado na Rua Rene Camargo de Azambuja, no centro da cidade, foi invadido por volta das 3h00.

De acordo com a proprietária, de 34 anos, horas antes do furto, o alarme do local havia disparado. Após ser informada pela empresa que faz o monitoramento do estabelecimento, sobre o ocorrido, ela se dirigiu até a farmácia.

Quando chegou, a mulher encontrou parte da porta de vidro retirada, e em vistoria no interior do local, notou que o criminoso havia levado aproximadamente 10 frascos de desodorante, R$ 130,00 que estavam no caixa, além de um celular que era utilizado pala proprietária e as colaboradoras que trabalham na farmácia.

