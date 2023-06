Farmácia é arrombada por bandidos durante a noite no Jardim Colonial

Foram feitas as orientações à vítima. Ninguém foi preso

Bandidos arrombaram e invadiram uma farmácia localizada no Jardim Colonial, em Apucarana, durante a noite de terça-feira, 13. Além de dinheiro, eles levaram medicamentos e outros objetos.

De acordo com o boletim de ocorrências da Polícia Militar (PM), o dono do estabelecimento acionou os policiais no dia seguinte e relatou que durante a noite, alguém entrou na farmácia pelo muro dos fundos, arrombou uma porta de vidro e empurrou uma segunda porta de ferro, para ter acesso ao local.

Ao verificar o estabelecimento, deu falta de um notebook, aproximadamente R$ 200 reais em dinheiro trocado, 06 caixas de remédio Proalívio e 01 caixa de remédio Neosoro.

Foram feitas as orientações à vítima. Ninguém foi preso.

