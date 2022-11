Farmácia é alvo de assalto a mão armada em Apucarana

Da Redação

Um assalto a mão armada aconteceu na tarde deste sábado (12) em uma farmácia, localizada na Avenida Minas Gerais, na região da Vila Agari, em Apucarana, norte do Paraná.

De acordo com as vítimas, um homem entrou no estabelecimento encapuzado e portando uma arma de fogo. Ele anunciou o assalto e levou da farmácia R$ 100. Após o roubo, ele fugiu a pé, no sentido à Rua Bygton.

Equipes da Polícia Militar (PM) realizam buscas pelas proximidades, porém, até o momento o suspeito não foi encontrado.

Um dia após ser solto, jovem de 18 anos é preso por furto em Apucarana

Um jovem, de 18 anos, foi preso no começo da madrugada deste sábado (12) após ter furtado um notebook do Museu do Café, no distrito do Pirapó, em Apucarana. O suspeito foi detido um dia após ter sido solto da cadeia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o rapaz foi denunciado por moradores do distrito, que perceberam a movimentação dele próximo ao museu. A equipe da Rotam realizou buscas pelas proximidades e encontrou o jovem na Avenida Governador Roberto da Silveira, próximo à entrada do bairro João Paulo.

Na abordagem ao suspeito, a polícia encontrou um notebook escondido em uma coberta que estava com ele. O rapaz admitiu que furtou o aparelho eletrônico do museu, que pertence à Prefeitura de Apucarana.

Ele foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial. Ainda segundo a equipe policial, o jovem havia saído da cadeia no dia anterior. Ele foi preso antes por ter praticado furto no município de Cambira, também no norte do Paraná. O notebook foi recuperado e também levado para a delegacia.

