Farmácia é alvo de arrombamento em Apucarana; PM foi acionada

Uma farmácia localizada na Rua Padre Severino Cerutti, na região central de Apucarana, foi invadida no final da noite de terça-feira (13). A fechadura da porta principal foi destruída e a área de estoque da loja foi vasculhada pelos suspeitos, que fugiram antes da chegada das autoridades.

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A ocorrência teve início por volta das 23h30, quando o alarme do estabelecimento disparou. Um vigilante de uma empresa de segurança particular foi enviado ao local para verificar a situação. Ao notar que a porta da frente havia sido forçada e estava aberta, ele acionou a Polícia Militar.

Com a chegada da equipe, os policiais entraram no estabelecimento e realizaram uma varredura completa para garantir que ninguém estivesse escondido. O prédio estava vazio, mas havia sinais claros da ação criminosa. Em uma área reservada aos estoques, no fundo da loja, armários e diversas gavetas foram encontrados revirados.

A central de monitoramento tentou entrar em contato com a gerência do estabelecimento, mas não obteve sucesso durante a madrugada. Por conta disso, não foi possível realizar um balanço imediato para confirmar se mercadorias, objetos ou valores em dinheiro foram furtados.

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Diante da situação, a polícia registrou o caso inicialmente como dano ao patrimônio, devido ao estrago na fechadura da entrada. O vigilante permaneceu no local para resguardar a loja, e os proprietários foram orientados a procurar a delegacia da Polícia Civil posteriormente para atualizar o registro da ocorrência, caso deem falta de algum item.



