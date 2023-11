Farmácia é alvo de arrombamento durante a madrugada em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Uma das unidades da farmácia Nissei foi alvo de arrombamento e furto na madrugada deste domingo (19) em Apucarana, no norte do Paraná. Segundo a Polícia Militar (PM), o crime foi registrado por volta das 4h, na loja da Avenida Doutor Munhoz da Rocha, área central do município.

Conforme a polícia, o vidro da frente do estabelecimento foi quebrado por um ladrão, que usou um bastão de madeira. Ele e um comparsa levaram cerca de 10 produtos de higiene que estavam na entrada da farmácia e fugiram do local.

Imagens de monitoramento registraram a ação criminosa, contudo, a polícia ainda não localizou os criminosos. Um boletim de ocorrências foi registrado pela PM.

