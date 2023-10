Farmácia 24 horas da AMS soma 62 mil atendimentos em Apucarana

De janeiro a setembro, a Farmácia 24 Horas da Autarquia de Saúde da Prefeitura de Apucarana (AMS) realizou 62.090 atendimentos e entregou gratuitamente mais de 1,5 milhão de medicamentos (total 1.546.271). Somente de antibióticos foram 433.412 unidades.

Em operação desde junho de 2019, trata-se de uma iniciativa pioneira no Norte do Paraná, segundo afirma o prefeito Júnior da Femac. “Até então, como ainda acontece na maioria dos municípios do país, o paciente atendido pela rede pública depois do chamado horário comercial tinha que esperar a farmácia municipal abrir no dia seguinte para ter acesso ao medicamento prescrito”, ilustra o prefeito.

De acordo com ele, a instalação da farmácia municipal de atendimento ininterrupto tem feito a diferença na saúde da população. “Um programa que tem sido referência para outros municípios, fornecendo o remédio a qualquer momento que a pessoa tenha recebido o atendimento na rede pública de saúde municipal”, reforça.

Funcionando próximo ao UPA, na Rua Clotário Portugal, 1770, a farmácia da prefeitura fornece remédios todos os dias da semana, de domingo a domingo, a qualquer hora do dia ou da noite. Diariamente, são atendidas em média 220 pessoas. “Nossa Farmácia 24 Horas fornece de forma gratuita medicamentos de emergência como antibióticos, analgésicos, antitérmicos, antiinflamatórios e antialérgicos, entre outros previstos na relação do Sistema Único de Saúde (SUS)”, informa o farmacêutico Lucas Liberatti, coordenador da Assistência Farmacêutica da AMS.

O secretário Municipal da Saúde, Dr. Emídio Bachiega, assinala que a equipe de atendimento da Farmácia 24 horas é composta por seis farmacêuticos que se revezam em três turnos. A segurança do local é garantida com a presença de dois vigias. “Como bem disse o prefeito Júnior da Femac, este programa é pioneiro na região. Poucos municípios do Brasil contam com uma iniciativa desta na rede pública, o que demonstra o compromisso da atual gestão municipal com a promoção da saúde das pessoas e em bem aplicar os recursos públicos”, diz Bachiega, pontuando que, nas proximidades, apenas Maringá, com uma população de 409 mil habitantes, conta com programa semelhante.

Mãe de quatro filhos, Ana Lúcia de Lima diz que a Farmácia Municipal 24 horas é uma ação muito boa da atual administração. “A gente que tem criança pequena sempre está precisando da UPA, em casos de urgência. Principalmente antibióticos, que são remédios caros, sempre consigo na farmácia da prefeitura. Isso ajuda muito no orçamento”, afirma Ana Lúcia, destacando ainda o horário de atendimento da unidade. “A gente que trabalha, muitas vezes não consegue ir até a farmácia central ao longo do dia. Por estar aberta após as 18 horas, facilita muito pra gente também”, assinala a moradora do Residencial Solo Sagrado.

Moradora do Residencial Orlando Bacarin, a pensionista Maria Ramari também elogia o atendimento da Farmácia 24 horas da Prefeitura de Apucarana. “Moro com dois netos, um adolescente e uma menina de oito anos. Sempre que precisei tive acesso aos medicamentos pela farmácia do município”, destacou.

Horário comercial - A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) conta ainda com a Farmácia Central, localizada na Rua Miguel Simião, ao lado do prédio onde está sendo edificado o Hospital de Apucarana (H.A.), que funciona das 7h30 às 17 horas. A estrutura inclui equipe de farmacêuticos e funcionários para atendimento da clientela, com poltronas e sala de espera climatizada.