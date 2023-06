Famosa nas redes, Barbarhat Sueyassu fala sobre vitiligo na Câmara

A modelo Barbarhat Sueyassu participou nesta segunda-feira (12) da sessão da Câmara de Apucarana. A convite do vereador Moisés Tavares (Cidadania), a jovem, que tem vitiligo, ocupou a tribuna livre da Câmara para trazer uma série de informações e dados sobre a incidência da doença, caracterizada pela perda da coloração da pele. Ela também defendeu a aprovação de um projeto de lei que atenda as pessoas com doenças na pele.



Barbarhat Sueyassu destacou a importância de se levar mais informações à sociedade, inclusive como forma de combater os preconceitos enfrentados diariamente pelas pessoas com vitiligo. Barbarhat, que é formada em psicologia, é também influencer digital. Ela usa sua visibilidade para conscientizar a população com inúmeros conteúdos digitais sobre o tema.

As lesões do vitiligo se formam devido à diminuição ou ausência de melanócitos (as células responsáveis pela formação da melanina, pigmento que dá cor à pele) nos locais afetados. A data de 25 de junho é marcada como Dia Mundial do Vitiligo.



Na Câmara, ela lembrou que a doença atinge 1% da população mundial, ou seja, cerca de 80 milhões de pessoas no mundo. “É importante que estigmas em relação ao vitiligo sejam quebrados e dissociados à doença, com o contágio, a dor e até prejuízos à beleza, da mesma forma que não incapacita a condição física de quem possui. A falta de informação da sociedade pode ser um obstáculo para saúde mental das pessoas, que enfrentam ofensas, preconceito, piadinhas, falta de empregos e até eliminação de concursos públicos", disse.

A modelo também comentou que um projeto de lei discutido com o vereador Moisés Tavares prevê a distribuição de protetor solar às pessoas com vitiligo, além daquelas que sofrem com outras doenças de pele e as vítimas de queimaduras, que necessitam de uso de protetor solar diariamente.

Quem é Barbarhat

Nascida em Apucarana, Barbarhat foi diagnosticada com vitiligo universal quando tinha quatro anos. As diferenças da pele só começaram a se tornar latentes em Barbarhat aos dez anos, quando começou a sofrer bullying na escola.

Ela e a mãe começaram a denunciar o problema na direção, mas não conseguiram o acolhimento que esperavam. Ao longo dos anos, Barbahat se tornou uma ativista. Hoje, a modelo e influencer tem quase 100 mil seguidores no Instagram. É uma das principais representantes do movimento Skin Positivity, ou positividade da pele, que prega a beleza real da epiderme de cada um, com suas marcas como manchas e cicatrizes.

