Famílias procuram cachorros desaparecidos em Apucarana

Cachorros desaparecidos em Apucarana são procurados pelas famílias

Uma família de Apucarana está a procura do cachorrinho Toco, que desapareceu na última segunda-feira (26). O cão sumiu da Rua Oswaldo Cruz, nº 1.838, na Vila Vitória, e até esta quarta-feira (28), os donos não tiveram notícia do seu paradeiro.

Em suas redes sociais e em conversa com a reportagem do TNOnline, a família pede que quem tiver visto ou saber onde Toco estiver, entre em contato pelo telefone (43) 99904-1397, falar com a dona do animal, Vanessa.

fonte: Divulgação Cachorro Toco, raça vira-lata com poodle

Além do Toco, a pequena Puma também está desaparecida na cidade de Apucarana desde o dia 22 de dezembro. De acordo com o dono Kelvin, a cachorrinha preta é de São Paulo e veio passar as férias, junto com sua família, na Cidade Alta.

A cachorra de pequeno porte desapareceu na região do João Paulo e usa uma coleira rosa, aqueles que virem ou saberem do paradeiro de Puma, podem entrar em contato pelos telefones (43) 99960-6947 (Kelvin) e (19) 98231-3507 (Amanda).

fonte: Divulgação Cachorra Puma, sem raça definida

fonte: Divulgação Montagem feita pelos donos da cachorrinha Puma

