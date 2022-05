Famílias do “Fariz Gebrim” entregam documentação

Da Redação

As 520 famílias que foram contempladas para morar no Residencial Fariz Gebrim têm até as 17 horas desta sexta-feira (27/05) para comprovação de documentos. Segundo informou a Prefeitura de Apucarana, entre esta segunda e terça-feira (23 e 24/05), cerca de 250 famílias estiveram no Centro Social Urbano do Parque Bela Vista (CSU) para continuarem aptas no processo.

Para comprovação dos documentos, o chefe do núcleo familiar, que é a pessoa que teve o nome contemplado em sorteio auditado realizado no último domingo, deve comparecer ao Centro Social Urbano (CSU) do Parque Bela Vista munido de originais e fotocópias dos documentos pessoais de todos os membros da família (RG e CPF), certidões de nascimento e estado civil, carteira de trabalho, título de eleitor e comprovante de endereço. “Dúvidas sobre o processo de entrega dos documentos podem ser dirimidas no CRAS de referência ou no Centro Social Urbano pelo telefone 3308-1450”, orienta Dalla Costa.



Ao todo, 2.219 famílias estavam habilitadas pela CEF a concorrer a uma das 520 unidades do conjunto de moradias populares que integra o antigo Programa Minha Casa, Minha Vida, política pública de moradias populares do Governo Federal que hoje recebe o nome de “Casa Verde e Amarela”.

“A definição dos 520 contemplados aconteceu com total transparência através de sorteio auditado pela CEF e representantes convidados do Judiciário e Ministério Público, de conselhos municipais da Habitação, da Assistência Social, dos Direitos da Pessoa Idosa, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, bem como servidores de órgãos públicos como Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel), Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar)”, enaltece Ivanildo da Silva, secretário Especial de Assuntos Estratégicos da Prefeitura de Apucarana.

A lista das famílias sorteadas, por grupos prioritários, pode ser conferida na rede social Facebook, no endereço www.facebook.com/prefeituradeapucarana.