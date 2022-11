Famílias acompanham chegada do Papai Noel em Apucarana; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um espetáculo emocionante para receber o 'bom velhinho'. O Papai Noel, que chega na noite desta quarta-feira (30) em Apucarana, foi recebido ao som de clássicos natalinos interpretados pela Banda Municipal Maestro João Florindo da Silva, e apoio do balé aéreo do Circo Tangará.

continua após publicidade .

Um grande público, famílias, muitas crianças, acompanharam cada momento do espetáculo, no platô da Praça Rui Barbosa. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

O Papai Noel, que abriu oficialmente a programação do “Natal é vida que nasce", recebeu as chaves da cidade das mãos do prefeito.



continua após publicidade .

Segundo o prefeito, Junior da Femac, após dois anos de pandemia, “onde a magia natalina e as confraternizações em famílias estiveram limitadas, neste ano a prefeitura trabalhou para propiciar um Natal encantador, sobretudo para as crianças”.



“Se fizermos com que os olhos delas brilhem, estaremos atingindo o nosso objetivo número um, que é possibilitar que gostem de morar em Apucarana, que tenham no coração amor pela cidade. Além disto, por intermédio de uma ampla decoração natalina, dos bairros para o centro, fomentamos a economia local e a geração de mais empregos, atraindo ainda mais consumidores de Apucarana e Vale do Ivaí”, diz o prefeito Júnior da Femac,

Siga o TNOnline no Google News