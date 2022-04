Da Redação

Familiares visitam vítimas de acidente com o ônibus da Saúde

As três vítimas do acidente com o micro-ônibus da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, ocorrido na noite de terça-feira na BR-376 (região de Ortigueira) e que permanecem internadas em hospitais da cidade de Ponta Grossa, receberam a visita de parentes nesta quinta-feira (31).

Os familiares foram conduzidos por um veículo tipo van disponibilizado pela administração municipal. O grupo saiu no final da manhã e chegou perto das 15 horas, horário aberto a visitas. Segundo o secretário Municipal de Saúde, Emídio Bachiega, o suporte será mantido pelo município a cada dois dias, até que o último paciente tenha alta hospitalar, seguindo determinação do prefeito Júnior da Femac. “Embora ainda inspirem cuidados, as informações que chegam sobre as três vítimas ainda internadas em Ponta Grossa são positivas, com o quadro clínico evoluindo bem. Uma delas, inclusive, deve ter alta hospitalar muito em breve”, relata Bachiega.

Ele salienta que desde o ocorrido o prefeito Júnior da Femac e a Autarquia de Saúde vêm acompanhando de perto caso a caso. “O Município não tem dispensado esforços, prestando todo o auxílio possível e necessário tanto às vítimas, que estão sendo muito bem assistidas nos hospitais, quanto aos familiares”, reforça o secretário.

O acidente, com pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que retornavam de consultas e cirurgias realizadas em Curitiba, deixou 24 pessoas feridas. Do total, 18 passageiros sofreram ferimentos leves e, após atendimento médico, foram liberados. Seis pacientes permanecem internados, sendo cinco mulheres e um homem. “Além das três vítimas em unidades de Ponta Grossa, outras três estão no Hospital da Providência, em Apucarana, entre eles uma mulher encaminhada no dia do acidente que está em estado grave”, diz Emídio Bachiega, secretário Municipal de Saúde de Apucarana.

Como foi – O acidente aconteceu no KM 343 da BR-376, em trecho no município de Ortigueira. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), mediante relato do motorista do micro-ônibus, o acidente foi causado por um caminhão que invadiu a pista abruptamente e atingiu a lateral do veículo da frota municipal, que retornava de Curitiba para Apucarana. O impacto fez com que o microônibus desviasse e colidisse contra um ponto de ônibus em concreto.