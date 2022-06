Familiares lamentam morte de jovem de 18 anos em Apucarana

Da Redação

Maria Eduarda Cavalcante de Souza, de 18 anos

Familiares e amigos lamentaram a morte de Maria Eduarda Cavalcante de Souza, de 18 anos, que aconteceu na noite deste último sábado (18). A jovem era moradora de Apucarana.

Maria Eduarda trabalhava como auxiliar de costura e era casada com Ariel Julio, com quem tinha uma filha de dois anos, completados no mês de maio.

Segundo a família, ela sofria de asma e precisou ser entubada no último domingo (12), no Hospital da Providência. Após isso, sofreu uma parada cardíaca e por falta de oxigênio no cérebro, teve morte cerebral.

O corpo está em processo de doação de órgãos, que foi um pedido dela. O procedimento deve acontecer até às 18 horas. Ela será velada no Prever de Maringá. O horário ainda não foi definido.

