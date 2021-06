Familiares lamentam morte de apucaranense

Continua após publicidade

Faleceu este sábado (5), a apucaranense Elenice Ferreira da Silva aos 65 anos. Ela morava no Jardim Cidade Alta, era casada há 48 anos com o Rosaldo Ferreira da Silva.

Ela deixa o marido, seis filhos, netos e muitos amigos. Ela sofreu uma dicção da aorta (veia do coração que se rompeu) e sofreu uma parada cardíaca antes de fazer a cirurgia.

"Veio na vida para pregar o amor e a solidariedade. Nunca abandonou a família, mesmo com todos os problemas que enfrentou. Amada pelo seu companheiro Rosalvo, caminhava de mãos dadas até o último segundo da vida de mãos dadas com ele, até para ir ao mercado. Infelizmente, Deus a quis com ele, com sua bondade e seu amor. Acreditamos que foi Deus que a quis levar sem dor. E hoje, nós sofremos a perda de uma mulher guerreira, amorosa, mãe e avó exemplar", informou os familiares

O velório acontece das 7h às 9h, na capela central, depois o sepultamento, no Cemitério Cristo Rei