Familiares e amigos lamentam morte precoce de confeiteira

Familiares e amigos da confeiteira Paula Regina da Silva, 36 anos, lamenta sua morte nesta segunda-feira (24). Paulinha, como também era conhecida carinhosamente, foi mais uma vítima da Covid-19, conforme informações de amigos próximos.

A confeiteira era natural de São Paulo, mas morava em Apucarana há alguns anos, onde cultivou diversas amizades. Ela trabalhava também na Rede Mulher de Gastronomia, no quiosque localizado na Praça Interventor Manoel Ribas.

Conforme informações da Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa), não foi divulgado o horário do sepultamento.

No Facebook, muitas mensagens deixadas por familiares e amigos:

"É tão estranho, os bons morrem jovens

Assim parece ser quando me lembro de você

Que acabou indo embora, cedo demais...

Descanse em paz amiga linda".

Outra mensagem:

"Meu Deus xu , ainda sem acreditar que você se foi !!!!

Como vai ser viver sem suas risadas , seus conselhos e seus carinhos !!!!!

Aquele abraço gostoso não vamos ter mais

Paulinha sou grata a Deus por ter conhecido você e te agradeço minha amiga por tudo que fez por nós e por abrilhantar ainda mais nossas vidas !!!!

Vai fazer muita mas muita falta pra todas nós !!! Mas Deus te quis ao lado Dele !!!

Nunca iremos de esquecer !!!

Valeu passar cada momento ao seu lado !!!

Descanse em paz amiga linda !

Te amamos muito!!!"

Covid Apucarana

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) confirmou mais 144 casos de Covid-19 neste domingo (23) em Apucarana. São agora 11.925 diagnósticos positivos do novo coronavírus. Sem nenhum novo óbito registrado no sistema, o município segue com 306 mortes provocadas pela doença.