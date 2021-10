Da Redação

Familiares e amigos lamentam morte do professor Macuco

Morreu nesta quarta-feira (20), o professor de matemática Macuco, de Apucarana. A causa da morte do professor não foi informada pela família.

continua após publicidade .

De acordo com a nora de Macuco, Lusia Roldão Macuco, o corpo será cremado nesta quinta-feira (21), em Londrina, cidade onde vivia atualmente. Ela confirmou a morte do professor através de uma postagem no Facebook, na noite desta quarta (20).

Conforme amigos, professor Macuco lecionou na Fecea, atual Universidade Estadual do Paraná (Unespar), em Apucarana, mas se mudou há alguns anos da Cidade da Alta.