Familiares e amigos lamentam morte de pioneira do Pirapó

Familiares e amigos lamentam a morte da pioneira do Pirapó, Elvira Fernandes Broering, de 69 anos.

A causa da morte, de acordo com uma amiga próxima da família, foi causada por complicações da Covid-19. Elvira cultivou ao longo dos anos diversos amigos no Pirapó e em Apucarana, onde morou com o esposo Paulo, e os filhos Gilson, Giovani e Nilcelia.

Conforme informações da Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa), o velório ocorre na Capela do Pirapó e o sepultamento será as 15 horas, no cemitério no distrito de Apucarana.

Câmara emite nota de pesar

Com muita tristeza recebemos hoje, pela manhã, a notícia do falecimento da pioneira do Distrito de Pirapó, Elvira Fernandes Broering, aos 69 anos, vítima da Covid. Uma mulher íntegra, amiga de todos, comerciante, e contribuiu muito com o desenvolvimento do nosso Distrito. Elvira, assim como sua família e de seu esposo Paulo, foi uma das pioneiras de Pirapó. De família tradicional e sempre disposta ao trabalho e ajudar tanto na Igreja como nas atividades diárias do Distrito e na sua família, sua partida precoce representa uma perda para todos nós!

Deixa saudades e um legado de amor e solidariedade cristã. Em meu nome e do secretário de Estado da Saúde, Dr. Beto Preto, agradecemos por tudo o que ela fez em nosso Distrito, pela sua colaboração e contribuição. Pelos serviços prestados a toda comunidade. E, aos familiares e amigos, manifestamos nossas condolências e o mais profundo sentimento de pesar. Que Deus possa confortar os corações de todos!

Descanse em paz, Elvira.