Familiares e amigos lamentam morte de morador de Apucarana

A morte do morador de Apucarana Augustinho Ferreira dos Santos de 49 anos causou comoção no município.

Conforme a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana, Aserfa, não aconteceu velório e o sepultamento ocorreu às 18h no Cemitério da Saudade.

Amigos próximos informaram que ele passou mal, foi internado e sofreu uma parada cardíaca às 7h desta quinta-feira (13) e não resistiu.

Muitos amigos e familiares lamentaram o falecimento dele nas redes sociais.

"É com muita dor no coração que comunico que meu amigo. Augustinho Ferreira Dos Santos Augustinho Ferreira faleceu hoje. Não terá velório Vai com Deus meu amigo..meu irmão ..meu parceiro além da Vida!Te amamos eternamente. Descanse em paz"

"Meu deus não tô acreditando meu amigo vc se foi"

"Meu amigo!!!! Se foi, pois vivemos muitos histórias que ele mesmo gostava de relembrar quando a gente se encontrava, trabalhamos juntos de segurança na kugumelus, e era cada semana uma briga diferente da outra,kkkkkk vai com Deus meu eternos amigo"