Familiares e amigos lamentam morte de empresário de Apucarana

Da Redação

Familiares e amigos de Márcio Fernando Cordeiro de Faria, 44 anos, lamentam sua morte nesta segunda-feira (13), em Apucarana e na região. A causa do falecimento não foi divulgada.

O empresário trabalhou por muitos anos em São Pedro do Ivaí em uma de suas lojas Móveis Faria e atualmente atuava em um outro estabelecimento da rede em Reserva. Conforme informações de amigos, Fernando estudou Ciência Econômicas, na Fecea.

Familiares e amigos lamentam a morte de Fernando através das redes sociais. De acordo com a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o velório ocorre na Capela Central de Apucarana. O sepultamento está marcado para às 14 horas, desta segunda-feira (13), no Cemitério Portal do Céu.