Familiares e amigos lamentam morte de apucaranense

Ângela Maria dos Santos Viana, de 60 anos.

A morte de Ângela Maria dos Santos Viana, de 60 anos, na noite de sexta-feira (15) por volta das 23 horas causou comoção em Apucarana. Ângela foi atropelada por um veículo na área central da cidade no início da noite e ficou gravemente ferida.

Ela foi levada para o Hospital da Providência, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Conforme informações pessoais no Facebook, amanhã seria o aniversário dela.

Sepultamento

Segundo a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o velório ocorre na Capela Central e o sepultamento está marcado para às 11 horas, deste domingo (17), no Cemitério Cristo Rei.

Familiares e amigos lamentaram a morte de Ângela através das redes sociais:

"Pessoas especiais não morrem... Apesar da dor do momento, sabemos que em breve nos encontraremos novamente, os laços sinceros permanecem para além da vida física... Sentirei saudades até o nosso reencontro... Que a espiritualidade esteja em festa os recebendo, pois vcs merecem... José Marcos Mareze e Ângela Viana obrigada por terem deixado as marcas de vcs no meu coração, sigam em paz...," disse uma amiga.

"Estou sem chão, que o Senhor Deus receba em seus braços a nossa Anja Ângela Viana. #Luto Última delícia que a nossa Anja Ângela Viana fez para nós. Se tem uma pessoa que gostava de agradar os outros, era ela. Inacreditável..," disse outro amigo.



