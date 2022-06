Familiares e amigos lamentam morte de apucaranense

Da Redação

O sepultamento está marcado para às 17 horas, desta quarta (15), no Cemitério da Saudade

A morte de Patrícia Travain de Oliveira, de 30 anos, causa comoção em Apucarana, nesta quarta-feira (15). De acordo com informações de conhecidos, Patrícia sofreu complicações após uma cirurgia e não resistiu.

Conforme informações pessoais no Facebook, ela deixa dois filhos, Gustavo e Lorena, além da família e de amigos.

Familiares e amigos lamentaram a morte precoce de Patrícia através das redes sociais:

"Queria agradecer a todos que entraram na corrente de oração em prol da vida da Patrícia Travain, mas o senhor a recolheu para sua glória essa noite. Seu velório será na Capela do Jardim Ponta Grossa e seu sepultamento será às 17 horas, no Cemitério da Saudade".

"Hoje só nos resta a saudade de você. O pouco tempo que convivemos, foi o tempo suficiente pra me mostrar a mãe maravilhosa guerreira que você é. Uma pessoa simples. Uma pessoa que me acolhia todas as manhãs com seu sorriso lindo no rosto. Rezamos tanto por você, amiga. Mas Deus lhe quis".

Sepultamento

Segundo a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o velório ocorre na Capela do Jardim Ponta Grossa e o sepultamento está marcado para às 17 horas, desta quarta (15), no Cemitério da Saudade.