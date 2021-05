Familiares e amigos lamentam morte de apucaranense

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Familiares e amigos Marcya Ferreira, 51 anos, de Apucarana, lamentam sua morte nesta terça-feira (25). Conforme informações de amigos próximos, ela lutava contra a Covid-19 e chegou a ser internada no dia 17 de maio no Hospital da Providência, por conta das complicações causadas pelas doença. No entanto, não resistiu e faleceu nesta terça (25).

Marcya era casada com Ocimar Ferreira, com teve dois filhos, Vinícius e Amanda. Ela trabalhava como caixa em um comércio da cidade. Informações sobre o sepultamento ainda não foram divulgadas pela família.

Covid Apucarana

Mais seis óbitos e 99 novos casos de Covid-19 foram confirmados nesta segunda-feira (24) em Apucarana pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS). São agora 312 mortes provocadas pela doença e 12.024 diagnósticos positivos do novo coronavírus.