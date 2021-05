Familiares e amigos lamentam a morte de publicitário

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Familiares e amigos de Juliano Marques, de 43 anos, lamentam sua morte nesta segunda-feira (17). Conforme informações de amigos próximos, o publicitário lutava contra Covid-19, mas não resistiu às complicações causadas pela doença e acabou falecendo.

Ainda de acordo com amigos, Juliano morou em Apucarana, mas se mudou recentemente com a esposa Adriele Moura, e os dois filhos para Itapema, Santa Catarina.

Além disso, ele trabalhou na Faculdade do Norte Novo do Paraná (Facnopar), onde cultivou diversas amizades ao longo dos anos. A família ainda não divulgou informações sobre o sepultamento de Juliano, que era natural de Paranavaí.

Familiares e amigos lamentam nas redes sociais:

"Hoje perdemos mais um amigo e um irmão para o COVID. Juliano Marques, esposo, pai, amigo... um grande irmão, ousado e alegre a qual em meu nome particular, quero registrar meus mais profundos sentimentos aos familiares e amigos. Foi incansável comunicador e músico do Reino de Deus. Rezo, pelo conforto dos seus familiares e que seu exemplo possa ser lembrado por muitos e muitos anos. Descanse em paz, missão cumprida com louvor!"

Outra homenagem:

"Descanse em paz meu irmão Juliano Marques que Deus te acolha na morada celestial".