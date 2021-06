Familiares e amigos homenageiam comerciante vítima da covid

Continua após publicidade

A família e os amigos do comerciante de Apucarana, Ivo Furquim Guerra, de 38 anos, que morreu nesta quarta-feira (2) por complicações causadas pela Covid-19, fazem homenagem nesta quinta-feira (3), às 15h30, na frente do depósito da Líder Gás, na Avenida América.

Ivo do Gás, como também era conhecido, chegou a ser hospitalizado no Honpar, em Arapongas, há um mês. Porém, não venceu a luta contra a doença.

Recado enviado pelas redes sociais:

"Homenagem ao Ivo Guerra mais conhecido como Ivo do Gás as 15h30 na frente do depósito de Gás LIDER GÁS localizado na Avenida América, esquina do semáforo do pontilhão. Ir de mascara e evitar aglomeração. Vamos orar por mais uma vida ceifada pela COVID-19 e que sirva de exemplo pra todos compreenderem a gravidade dessa pandemia".