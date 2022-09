Familiares e amigos de Apucarana lamentam morte de Mayara Almeida

Da Redação

Mayara Martins de Almeida morreu aos 32 anos

A morte de Mayara Martins de Almeida, de 32 anos, causou comoção em Apucarana, neste domingo (11). Conforme informações de pessoas próximas, a jovem estava morando atualmente em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, quando passou mal e precisou ser internada. O motivo da hospitalização não foi informado por amigos.

De acordo com informações do perfil de Mayara no Facebook, ela estudou na Unespar, antiga Fecea, e também na Fap. Apesar de ter morado em Apucarana, Mayara era natural de Telêmaco Borba, no Paraná, e deixa marido, além de familiares e amigos.

Conforme a Autarquia Municipal de Serviços Funerários (Aserfa), Mayara Martins de Almeida será velada na Capela Central de Apucarana, neste domingo (11). O sepultamento ocorre nesta segunda-feira (12), às 9 horas, no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana.

Familiares e amigos lamentam a morte de Mayara nas redes sociais:

"Na hora do adeus tudo que posso fazer é agradecer. Agradeço pela oportunidade de ter conhecido alguém tão especial como você, agradeço pelos momentos lindos que vivemos, agradeço pela sua amizade e por ter estado ao meu lado quando mais precisei. Você vai estar sempre no meu coração".

"Descanse em paz, Mayara. Que Deus conforte o coração de toda sua família".

