Familiares e amigos criam grupo de oração para Jonas Bertão

Continua após publicidade

A família e os amigos do professor e empresário Jonas Bertão, de Apucarana, pedem oração para sua recuperação durante tratamento contra a Covid-19. Recentemente, o artista plástico precisou ser internado no Hospital do Norte Paranaense (Honpar) devido às complicações causadas pela doença. Porém, neste domingo (16), ele foi transferido para o Hospital Bom Samaritano, em Maringá.

A esposa de Jonas, Ivete Carneiro Bertão, criou nesta quarta-feira (19) à noite, um grupo de oração no WhatsApp com a intenção de emanar energias positivas para o apucaranense. "Quero que as pessoas enviem muito carinho, muito amor e muita fé para ele. Peço que as pessoas orem porque a oração é o que Deus nos deu e é nossa arma contra tudo isso que está acontecendo. Tenho muita fé de que o Jonas logo vai sair dessa", reforça.

Na manhã desta quinta (20), Ivete também escreveu no grupo o seguinte recado:

"Bom dia amigos queridos! O quadro do Jonas ainda é muito delicado, mas está nas mãos de um profissional muito conceituado e que ama sua profissão. O Jonas é guerreiro como quem o conhece sabe. Seguimos nessa corrente maravilhosa se intenções puras, através de nossas orações e emanações de pensamentos carinhosos e positivos. Gratidão a todos. Eu creio em TI ó SENHOR da Criação. Deus está no comando".