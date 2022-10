Familiares de vítima de acidente realizam protesto em Apucarana; veja

Da Redação

Amigos e familiares de Matheus Santos Clemente, 25 anos, que morreu após se envolver em um acidente de trânsito no dia 30 de janeiro deste ano, realizaram uma manifestação em frente ao Fórum Desembargador Clotário Portugal, em Apucarana, na tarde desta quarta-feira (26). Assista o vídeo abaixo.

Matheus era entregador de uma loja de conveniência. A trabalho, o motociclista se envolveu em um acidente com uma caminhonete, no cruzamento das ruas Antônio José de Oliveira e Noboru Fukushima, na Vila São Carlos. Após a batida, ele foi socorrido e levado ao Hospital da Providência, onde ficou internado na UTI até o dia 1º de fevereiro, data em que faleceu.

O condutor foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e estava dirigindo com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. O protesto aconteceu durante a primeira audiência de instrução do caso, quando foram ouvidas testemunhas, o motorista da caminhonete e policiais que foram prestar após no acidente.

Bruna do Santos Clemente, irmã da vítima, esteve presente na manifestação e disse que quer justiça. "Estamos aqui em uma movimentação pacífica, para poder movimentar e que seja feita a justiça pelo acidente, pela morte do meu irmão. A gente está com vários amigos, nem todos conseguiram, mas muita gente veio aqui para dar apoio ao protesto", comentou.

A advogada da família, Daniela Pacheco diz estar confiante em relação ao julgamento. "Hoje é a primeira audiência, a de instrução, onde estão sendo ouvidas as partes e as testemunhas, tanto os policiais, quanto as pessoas que presenciaram. Hoje é uma fase importante, vamos ter uma produção de prova, que provavelmente vai ser definitiva para a tipificação do caso. Nós estamos bem confiantes de que vamos conseguir uma penalização adequada do que aconteceu com o Matheus", afirmou.

A morte de Matheus gerou grande repercussão em Apucarana. Solteiro, ele morava com os pais Joana, 64, e Paulo, 60, e tinha duas irmãs, Bruna, 36, e Paula, 30, além de um grande número de amigos.

Motociclista morreu após acidente em janeiro, na Vila São Carlos. Manifestação aconteceu durante a primeira audiência de instrução do caso - Vídeo por: tnonline

