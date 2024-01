Família volta de viagem e encontra parente morto em Apucarana

Um homem de 45 anos foi encontrado morto por familiares na manhã desta sexta-feira (5), na Rua Ermelinda Luizão Cattarin, no Residencial Cerejeira, em Apucarana.

A vítima foi identificada como Fábio Francisco Vidor. De acordo com informações apuradas pela reportagem, a família estava viajando, e ao retornar para casa nesta sexta-feira, depararam-se com o homem caído.

Os familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém, ao chegar no endereço, a equipe médica constatou que o homem apresentava sinais de rigidez, indicando que o óbito já havia ocorrido há algum tempo.

A Polícia Militar, Polícia Civil, Instituto de Criminalística e o Instituto de Medicina Legal (IML) foram chamados.

O delegado-adjunto da 17ª Subdivisão Policial, André Garcia, conversou com a imprensa e forneceu mais detalhes sobre o caso.

"O setor de homicídios foi até o local; encontramos o homem caído em um dos quartos. A casa apresentava alguns sinais de desordem; no entanto, não identificamos no cadáver algum sinal de morte violenta. Tudo indica que se trata de morte natural. De qualquer forma, o IML foi acionado; o corpo foi recolhido, e estamos aguardando a emissão do laudo de necropsia para, então, tomar as próximas decisões.

Segundo os familiares, o homem sofria de diabetes aguda bastante severa, o que é um indicativo de que as feridas encontradas nele podem ser decorrentes da doença. De qualquer maneira, estamos aguardando o trabalho do médico legista que irá apontar com precisão a causa mortis," explicou o delegado.

