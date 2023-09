Família vira vegetariana após filha adotar galo em Apucarana; veja

O animal de estimação da pequena Lis, de 10 anos, de Apucarana (PR), chama atenção por onde passa. No colo da menina, o bicho posa comportado e recebe o carinho das pessoas pelas ruas. Ele é figura carimbada na Feira do Produtor e também já deu seus passeios até em shoppings de Londrina.

É o Lolo, um simpático galo. A chegada da ave transformou a vida da família de Lis. Após a adoção do galo como animal de estimação, os pais Marlon Fonteque, 39, e Camila Vanzella Fonteque, 41, e a irmã Lívia, 9, decidiram se tornar vegetarianos. Veja reportagem em vídeo abaixo

Camila conta que Lolo não é o primeiro galináceo das crianças. As filhas ganharam inicialmente dois pintinhos, o Pedro e a Dora. As duas crianças acabaram desenvolvendo um amor muito grande pelas aves.

Com a chegada do Lolo, esse afeto cresceu e trouxe consigo reflexões sobre a alimentação. Foi quando a família decidiu tomar uma decisão em relação ao assunto. “Hoje, em casa, somos vegetarianos. Nós retiramos os animais do prato e colocamos no coração”, diz Camila, que é jornalista e professora.

Ela explica que, quando comiam frango, as filhas se questionavam ao olhar para a refeição no prato e depois para o "galo pet" no colo.

“Agora, os animais são nossos amigos e não mais a nossa comida”, diz. Camila acrescenta que é um conceito adotado que só traz benefícios. “São valores que fazem bem para gente, tanto para a nossa saúde, quanto para o nosso bem-estar”, pontua.

Lis não esconde sua paixão pelo galo, que mora no quintal com outros animais. Esperta e falante, a criança não desgruda de Lolo. “Ele é bonzinho, fica no colo, em várias posições”, conta, acrescentando que ele também “sobe na cabeça”.

Ela revela que levou o galo para a escola recentemente. É claro, o animalzinho fez o maior sucesso com os colegas. “As pessoas, normalmente, perguntam se ele morde”, comenta.

Foto por TNOnline/Lis Kato Camila e as filhas com o animal de estimação Lolo

A menina conta que a vontade de ter um animal de estimação diferente nasceu juntamente com a irmã. As duas chegaram a pedir um macaco e um coala para a surpresa dos pais, o que, obviamente, não foi possível.

A menina conta que o bicho come de tudo, desde ração e milho até couve, tomate, uva e abóbora.

Lis tem orgulho em ser vegetariana junto com a família. “Eu comia e gostava muito de nuggets, mas parei de comer quando descobri que eram feitos de frango”, revela. Além de Lolo, a família tem outros animais, incluindo um pato.

Abraçada ao galo de estimação, ela afirma que os animais “têm sentimento” como as pessoas, reforçando sua paixão pelos animais.

Assista:

TnOnline TV

Por Fernando Klein e Lis Kato

