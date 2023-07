Família tranca mulher em banheiro para marido não matá-la; entenda

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher foi trancada dentro de um banheiro pela própria família na noite deste domingo (9), em Apucarana, no Norte do Paraná. A intenção dos familiares era proteger a vítima, que estava sendo ameaçada de morte pelo próprio marido. O casal passa por um processo de separação, mas o homem não aceita o término.

A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência por volta das 23 horas, em uma residência localizada no bairro Vila Nova. A irmã da vítima acionou as autoridades depois que a vítima recebeu uma ligação do companheiro afirmando que estaria indo até a casa para matá-la.

De acordo com o boletim de ocorrência, enquanto os policiais se deslocavam para o local, o homem chegou, pulou o muro da residência e ameaçou toda a família. Nesse momento, os familiares optaram por trancar a vítima dentro do banheiro, com medo de que o suspeito realmente a matasse.

Conforme relato dos parentes, o marido trabalha como segurança e possui uma arma de fogo. Ele nunca teria agredido a mulher antes, mas começou com as ameaças por não aceitar a separação. O suspeito fugiu em um Chevrolet Celta antes que os PMs chegassem.

