Família surpreende pastor de Apucarana com presente dos sonhos; Veja

O primeiro carro a gente nunca esquece. Que o diga o pastor de Apucarana, Oséias Gonçalves, 70, que trocou de carro há mais de 30 anos, mas nunca esqueceu um VW/Variant azul 1973. Ele sonhava um dia poder andar novamente em um carro semelhante ao que compartilhou muitas histórias e esse desejo foi realizado no sábado (13).

Quem teve a ideia foram os filhos Alana, 41 anos, Everson Gonçalves, 38 anos, Denis Gonçalves, 37. Eles compraram uma Variant idêntica ao que o pai tinha, deram aquele 'talento' e entregaram para o patriarca da família nas vésperas do Dia dos Pais. "Foi uma emoção muito grande. Esse foi meu primeiro carro e marcou minha vida. Levava os membros da igreja para cima e para baixo, para os cultos e ajudava as pessoas. Acabei vendendo, mas nunca esqueci a Variant", comenta o pastor, que comemorou o momento ao lado da esposa Tereza Blagnik Gonçalves.

A entrega aconteceu no sábado, dia 13 de agosto, Centro de Eventos Cena, no Residencial Belvedere, com a presença da família e de amigos da Igreja Nova Aliança. Porém, Oséias não sabia que iria ganhar o presente e pensou que iria participar de uma gincana de Dia dos Pais. "Em um determinado momento chamamos ele no centro do evento e a Variant, que estava coberta por um tecido, apareceu. Foi muito emocionante para todos, pois sabemos o quanto esse carro marcou a vida dele", comentou Junior Souza, genro do pastor.

Veja o momento em que ele ganhou a Variant:

O pastor ficou muito emocionado com o presente - Vídeo por: tnonline

Por, Fernanda Neme.





