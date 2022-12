Família segue à procura de jovem desaparecido em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Eduardo Galvão Viana Goncalves sumiu há 30 dias

A família do vendedor de Apucarana, Eduardo Galvão Viana Goncalves, de 28 anos, está há 30 dias à sua procura. De acordo com a mãe, a cozinheira Michele Zancopé Galvão, ele saiu da casa da família, localizada na Rua Ouro Branco, no Bairro Vila Agari, e não retornou mais.

continua após publicidade .

Ainda conforme Michele, o jovem não atende o celular e também não responde mensagens enviadas via WhatsApp. "Estamos desesperados. Já faz 30 dias que ele sumiu. Não é a primeira vez que ele desaparece. Uma vez ele foi encontrado em Maringá e a outra, em Londrina. No entanto, está demorando demais para voltar desta vez", explica.

-LEIA MAIS: Mãe procura por jovem desaparecido há mais de 15 dias em Apucarana

continua após publicidade .

Informações sobre o paradeiro de Eduardo Galvão Viana Gonçalves podem ser repassadas para o telefone de Michele: (43) 99908-6259. "Já nos ligaram algumas vezes, mas até agora não tivemos informações concretas. Agradeço a todos que estão colaborando", observa.

Siga o TNOnline no Google News