Família quer punição de motorista que fugiu após atropelamento

Homem sofreu fraturas na perna, escoriações e precisou de 50 pontos no rosto

A família de um homem de 56 anos atropelado na última segunda-feira (14) em Apucarana (PR) está buscando ajuda para tentar identificar o motorista responsável pelo acidente. O condutor fugiu do local sem prestar socorro.

O morador atropelado é Aparecido Donizete Begalle. O acidente ocorreu pouco antes das 8 horas Rua Júlio Baena Rodrigues, no Núcleo Habitacional Afonso Camargo.

Aparecido sofreu três fraturas no pé direito, lesão em dois dedos da mão esquerda, várias escoriações pelo corpo e precisou de 50 pontos no rosto.

A sobrinha Priscila Guimarães Begalle conta que o tio saiu para fazer a sua caminhada habitual quando foi atingido. O homem foi socorrido por uma moradora da região, que ouviu o barulho.

Ela chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que fez o primeiro atendimento e levou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Por conta da extensão dos ferimentos, ele precisou ser encaminhado para o Hospital da Providência.

O homem recebeu alta por volta das 19 horas desta segunda-feira, mas precisou voltar nesta terça (15) e também na próxima sexta (18) para fazer novos exames.

A família está procurando imagens de câmeras de monitoramento de residências da rua onde ocorreu o atropelamento e também recolheu partes do veículo que caíram após a colisão para buscar a identificação. A família já tem pistas de qual é o modelo envolvido no atropelamento.

Os familiares querem a responsabilização do condutor. “Sim, porque isso é desumano e não se faz nem com um animal”, diz Priscila, que agradece a moradora que ajudou a socorrer o tio ferido. “Ele foi socorrido por uma pessoa iluminada que, de todas as formas, está nos ajudando a identificar o responsável”, completa.

