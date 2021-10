Família que viajava para Curitiba capota carro em Apucarana

Da Redação

Uma família do Mato Grosso do Sul que viajava para Curitiba capotou o carro no Contorno Sul em Apucarana. O acidente aconteceu no final da manhã e chovia muito.

No carro estavam o motorista, a esposa e dois irmãos dele. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado, porém, apesar dos danos e do susto, ninguém ficou ferido.

A Polícia Rodoviária Federal, PRF, foi para o local e registrou a ocorrência. Conforme o motorista, havia muita água na pista, ele perdeu o controle da direção e capotou.

