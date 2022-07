Família procura por trabalhador de Apucarana desaparecido

Da Redação

A família do apucaranense Joe Malaquias, de 35 anos, está à sua procura desde o domingo (10), quando ele desapareceu na região do Jardim Interlagos. Segundo a esposa do cortador de calça jeans, Laís Malaquias, o marido não aparece desde às 18h40, deste domingo (10).

"Fomos almoçar na casa da minha sogra, que fica no mesmo, e quando estávamos indo embora para casa, ele desceu do carro e saiu andando. A partir deste momento, o Joe não atendeu mais celular, nem respondeu mensagens de WhatsApp", explica.

Laís pede para que se alguém souber do paradeiro de Joe é para entrar em contato com a polícia através do 190 ou com ela pelo (43) 99650-2729. "Estamos muito preocupados e queremos notícias dele", acrescenta.

A família foi até a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana registrar um Boletim de Ocorrência.

