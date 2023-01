Família procura por pedreiro desaparecido em Apucarana

Da Redação

A família do pedreiro de Apucarana, Elilde Fernandes Nóbrega, de 53 anos, está à sua procura desde segunda-feira (16), quando ele saiu de casa pela manhã e não retornou mais.

De acordo com a irmã de Elilde, Simone Fernandes Nóbrega, ele mora sozinho em uma casa localizada na Rua Gastão Vidigal, área central da cidade. Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Polícia Civil.

"Quando a gente liga no celular dele, cai direto na caixa de mensagens. Ele não deu notícias para nenhum familiar e também não foi trabalhar mais. Além disso, ele não é dependente químico, mas já desapareceu uma outra vez", conta.

Quem tiver informações do paradeiro de Elilde pode entrar em contato com Simone através do telefone (43) 99918-5824 ou pelo disque denúncia da Polícia Civil através do 181, Polícia Militar pelo 190 ou Guarda Civil Municipal no 153.

