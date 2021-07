Da Redação

Família procura por jovem desaparecido em Apucarana; vídeo

Familiares de Kelvin Willian Gomes Ferreira, de 23 anos, pedem ajuda para encontrar o rapaz, que não dá notícias desde o dia 26 de junho. Morador de Arapongas, ele foi visto em Apucarana pela última vez.

Segundo a família, que mora em Cândido Mota (SP), o jovem se mudou no dia 20 de junho para Arapongas com o objetivo de mudar de vida, após um tempo sendo usuário de drogas. Morando na casa da família de uma amiga, eles tiveram um desentendimento e Kelvin sumiu com seus pertences, sem dar qualquer notícia aos seus parentes.

Ainda conforme a família, o jovem trabalhava como servente de pedreiro em Arapongas e um dia antes do desaparecimento havia conseguido um trabalho registrado, que iniciaria no dia 28 de junho.

Um vendedor ambulante informou os familiares que Kelvin foi visto pedindo dinheiro na rodoviária de Apucarana há duas semanas atrás.

A mãe, Kelly de Paula Gomes dos Santos, está muito preocupada e pede para quem tiver alguma informação, avisar a família. “Quem está pedindo é uma mãe desesperada. Já fiz o que eu pude e eu não tenho condições de ir atrás, por morar em São Paulo. Não sei como ele se encontra, se está com barba, sujo, se alimentando ou passando frio”, disse.

Caso alguém tenha alguma informação sobre o paradeiro do jovem, pode entrar em contado pelos telefones (18) 99614-7210 ou (18) 99724-7958. Um boletim de ocorrências foi registrado na delegacia.

Em vídeo, a mãe de Kelvin faz um apelo. Assista: