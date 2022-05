Família procura por homem desaparecido em Apucarana

Da Redação

A família do apucaranense Fabio Roberto Ferreira dos Santos, de 32 anos, procurou a Polícia Civil de Apucarana no começo da tarde desta terça-feira (10), e informou que o homem está desaparecido há oito dias.

De acordo com parentes, Fabio mora na Rua Pedro Xavier na região do Jardim Casagrande. Os familiares informaram à polícia que não é a primeira vez que ele some, porém, nunca ficou tantos dias fora de casa ou sem dar notícias.

Quem tiver informações que ajudem a encontrar o desaparecido, basta ligar no 190 (PM), 153 (GCM) ou (43) 3420-6700 Polícia Civil.