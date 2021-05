Família procura por homem desaparecido em Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A família do leiturista de conta de luz Evaldo Luiz da Silva, de 48 anos, de Apucarana, está à sua procura desde sábado (29) pela manhã, quando ele saiu de casa e não voltou mais.

Conforme Clodoaldo Luiz da Silva, irmão do desaparecido, o apucaranense saiu de sua residência, uma chácara localizada no Núcleo Habitacional João Paulo, às 7 horas, com uma motocicleta preta e não retornou mais.

Além disso, o irmão informou que Evaldo apresenta um quadro de depressão. O telefone de contato para quem tiver alguma informação do apucaranense é o (43) 99674-4798.