Família procura por homem desaparecido

José Leite de Almeida de 54 anos está desaparecido desde o último domingo (23), de acordo com um boletim de ocorrências registrado pela família nesta quarta-feira (26). Ele é morador da Rua Rosário do Ivaí, na Vila Nossa Senhora Aparecida, em Apucarana.

De acordo com familiares, ele saiu de casa no domingo, apenas com a roupa do corpo, e não foi mais visto. Ele vestia uma bermuda, chinelo e uma blusa.

Ainda segundo a família, o homem faz uso de remédios controlados e pode ficar desorientado pela falta dos medicamentos.

Quem tiver qualquer informação a respeito pode ligar para o telefone 43 99952 3189.