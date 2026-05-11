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Família procura por gatinho desaparecido no Michel Soni em Apucarana

Frederico sumiu na noite de quinta-feira e tutora acredita que ele possa ter sido acolhido por moradores da região

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.05.2026, 10:59:18 Editado em 11.05.2026, 10:58:34
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Família procura por gatinho desaparecido no Michel Soni em Apucarana
Autor Fotos cedidas pela família. - Foto: Arquivo pessoal

A moradora de Apucarana Brenda Zancope Galvão está em busca de Frederico, gatinho desaparecido desde a noite da última quinta-feira (7), no bairro Michel Soni.

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Segundo a tutora, o animal saiu de casa entre 21h30 e 21h40, nas proximidades da Escola José Brasil Camargo, e não retornou mais.

Brenda acredita que o gato possa ter sido acolhido por alguém da região. “Pelo que consegui averiguar com o pessoal da rua, alguém o acolheu achando que ele estava perdido”, relatou.

Frederico é descrito como um gato muito dócil, de pelagem amarela rajada. A tutora destacou ainda uma característica que pode ajudar na identificação: a ponta do rabo do gatinho está na cor rosa.

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A família pede ajuda da população para localizar o animal. Quem tiver informações sobre o paradeiro do gatinho ou souber de alguém que tenha resgatado um gato com essas características pode entrar em contato pelos telefones:

📞 (43) 98830-4081

📞 (43) 99687-3431

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Vídeo do Frederico:



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