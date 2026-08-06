Família procura por gatinha desaparecida há três semanas nas proximidades do shopping
Tutores disponibilizam telefone para contato em caso de informações
Uma gata da raça persa, chamada Channel, está desaparecida há três semanas. O animal foi visto pela última vez na região da Rua Guarapuava, no quarteirão vizinho ao shopping, nas imediações do pet shop Au Ki Mia, em Apucarana.
A família segue mobilizada nas buscas pela cidade e faz um apelo à população. Segundo os tutores, a gatinha é muito ligada a uma criança autista da casa, que tem sentido profundamente sua ausência, com impactos na rotina, na alimentação e no bem-estar.
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Como ajudar
Os proprietários solicitam que, caso alguém tenha acolhido a gata ou a tenha visto recentemente, entre em contato para realizar a devolução.
Qualquer informação sobre o paradeiro de Channel pode ser repassada pelo telefone WhatsApp (43) 98422-6403 ou diretamente com os funcionários do pet shop Au Ki Mia, que já estão cientes da situação.