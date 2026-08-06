Família procura por gatinha desaparecida há três semanas nas proximidades do shopping

Uma gata da raça persa, chamada Channel, está desaparecida há três semanas. O animal foi visto pela última vez na região da Rua Guarapuava, no quarteirão vizinho ao shopping, nas imediações do pet shop Au Ki Mia, em Apucarana.

A família segue mobilizada nas buscas pela cidade e faz um apelo à população. Segundo os tutores, a gatinha é muito ligada a uma criança autista da casa, que tem sentido profundamente sua ausência, com impactos na rotina, na alimentação e no bem-estar.



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Como ajudar

Os proprietários solicitam que, caso alguém tenha acolhido a gata ou a tenha visto recentemente, entre em contato para realizar a devolução.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Channel pode ser repassada pelo telefone WhatsApp (43) 98422-6403 ou diretamente com os funcionários do pet shop Au Ki Mia, que já estão cientes da situação.