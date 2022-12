Família procura o cachorro "Bolota" no Residencial Araucária

Da Redação

Cãozinho desapareceu na última sexta-feira

Um cãozinho da raça Shitzu desapareceu na última sexta-feira, 09, da Rua Lourdes Felizardo Guerreiro, no Residencial Araucária, em Apucarana, durante o último jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Ele atende pelo nome de Bolota.

A família tutora do cachorro está divulgando o sumiço nas redes sociais, na esperança de recuperar o animalzinho de estimação. De acordo com a tutora Priscila, sua filha, uma criança de 3 anos, está ficando doente com o sumiço do cachorrinho.

De acordo com a tutora, ele está tosado como na foto de divulgação, porém, sem a gravatinha.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do cachorro, pode entrar em contato com a Priscila, através do telefone 43 99865 0641.

