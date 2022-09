Família procura cachorrinha desaparecida em Apucarana

Da Redação

Lola despareceu na noite deste sábado (

Uma família de Apucarana está à procura de um cachorrinho desaparecido desde a manhã deste domingo (18), na Rua Talita Bresolin, nas proximidades do Espaço da Feira, localizada na área central da Cidade Alta.



Conforme informações da tutora de Lola, Luzia Schmidt, ela sumiu na parte da manhã quando elas saíram de casa juntas. A família está oferecendo R$ 500 de recompensa para quem encontrá-la. O animalzinho é da raça spitz alemão e está há 7 anos vivendo com os apucaranenses.

"Estamos desesperados à procura da Lola. Por favor, se alguém tiver alguma notícia nos procure. Já procuramos em todos os locais próximos da nossa casa, mas até agora nenhuma novidade", comenta. Para quem ver ou souber do paradeiro da cachorrinha pode entrar em contato com Aletheia, filha de Luzia, através do telefone e WhatsApp (44) 99119-9089.

