Família pioneira de Apucarana lança café “Vô Adelino”

O pioneiro Adelino Miquelão, que aportou em Apucarana no ano de 1938, na região de Caixa de São Pedro, está sendo homenageado agora pela família, cedendo seu nome a uma nova marca de café que chega ao mercado local e regional.

Falecido aos 90 anos, há oito anos, Adelino Miquelão, dedicou sua vida ao cultivo de cafeeiros. E a tradição de família se mantém até os dias atuais. A iniciativa de lançar o Café Vô Adelino, partiu de um dos filhos, João Miquelão; e de um dos netos, Luiz Gustavo Miquelão.

Os dois apresentaram nesta quarta-feira (20) o novo café produzido e empacotado em Apucarana, ao prefeito Junior da Femac, acompanhado do secretário de agricultura, Gerson Canuto.

“Vivenciamos hoje um lançamento no mercado, que vem carregado de muita tradição da terra vermelha, apresentado pela família Miquelão. Trata-se de uma belíssima homenagem ao patriarca da família, Adelino Miquelão, que foi um dos maiores cafeicultores do Norte do Paraná”, comentou o prefeito Junior da Femac.

Ele lembrou que o cafeicultor produziu café na região do distrito de Caixa de São Pedro, antes mesmo da criação do Município de Apucarana. “O Café Vô Adelino tem a marca da tradição cafeeira de Apucarana e do empreendedorismo de mais de 80 anos da família Miquelão”, destacou o prefeito, lembrando que Apucarana completa 80 anos em janeiro de 2024.

