Família pede orações para idoso que sofreu queimaduras após acidente em Apucarana

A família de Luiz Carlos Vieira, 70 anos, está pedindo orações para o idoso que sofreu severas queimaduras após um acidente com disco de arado no último dia 30 no Jardim Marissol, em Apucarana. Ele segue internado na UTI do Hospital Universitário (HU) de Londrina, que possui o Centro de Tratamento de Queimaduras.

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"Peço oração pela vida do meu sogro que está na UTI do hospital HU de Londrina. Ele sofreu gravíssimas queimaduras com o disco de arado e se encontra internado há 8 dias. O estado dele é grave, mas cremos que ele sairá de lá em nome de Jesus. Não importa sua religião, tire um tempinho e ore pela vida do seu Luiz, que em nome de Jesus Cristo vai se recuperar", escreveu Suelen Cristina, nora do idoso, em uma publicação nas redes sociais.

Além disso, familiares estão divulgando uma rifa solidária em prol de Luiz para custear o tratamento enquanto ele encontra-se hospitalizado. Com custo de R$ 10 para participar, a chave do PIX é 095.897.109-99. O prêmio da rifa é o valor de R$ 150.



