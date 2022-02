Da Redação

Família pede orações para corretor de imóveis de Apucarana

A família do corretor de imóveis João José Assunção, de Apucarana, que está internado, pede oração para sua recuperação. De acordo com a publicação feita no Facebook pela filha de José, Patrícia Assunção Favaretto, ele precisou ser internado recentemente na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), após sofrer uma hemorragia causada por um medicamento.

José, que trabalha na Sanches Imóveis, é muito conhecido e querido em Apucarana, onde cultiva muitos amigos durante os anos. A corrente de oração se espalhou rapidamente pela rede social.

Na postagem, Patrícia pede para que a família e os amigos rezem para a recuperação do seu pai João José Assunção:

"Hoje, com o meu coração aberto e cheio de fé, quero pedir a cada um que me conhece, que direcione todas as suas orações para o meu pai João José Assunção. Ele está na UTI em estado grave, uma hemorragia causada por um medicamento. Reserve um minutinho, para elevar um pedido de recuperação. Me ajude iniciando uma corrente de oração, vibrando melhoras e restabelecimento. Onde a força da oração, tem poder de milagre".