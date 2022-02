Da Redação

Família pede oração para apucaranense que passa por cirurgia

A família da pequena apucaranense Manuela Noel, de 5 anos, pede orações e pensamentos positivos para a menina que passa por uma cirurgia de retirada de um tumor da região do ombro, nesta segunda-feira (14), por volta do meio-dia, em Curitiba.

"Ela vai retirar o tumor e fazer um enxerto ósseo. Nossos pensamentos são positivos, mas pedimos oração para todos que estão acompanhando e rezando pela recuperação da Manu. Após a cirurgia para retirada de parte do osso afetado e enxerto, as sessões de quimioterapia continuam por mais um período. Vamos ficar por cerca de um ano em Curitiba", afirma a mãe, a vendedora Fernanda Noel.

Em outubro de 2021, quando Manu foi diagnosticada com a doença, mãe e filha precisaram mudar para a capital paranaense para frequentar o Hospital Oncopediátrico Erastinho, onde a pequena realiza o tratamento contra o câncer localizado no úmero, região do ombro, denominado Sarcoma Ewing. "Vai ficar tudo bem e logo estaremos de volta à Apucarana", acredita Fernanda.