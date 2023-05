Família pede ajuda para localizar Uno furtado em Apucarana

Da Redação

O carro trata-se um Fiat/Uno de cor branca e placas IUY- 4091 de Curitiba.

Uma família de Apucarana pede ajuda para localizar um veículo Fiat/Uno furtado na madrugada da última quarta-feira (17) no bairro 28 de Janeiro, em Apucarana. O carro estava estacionado na garagem da residência.

Conforme o boletim de ocorrência, a casa foi invadida em Apucarana durante a madrugada. A Polícia Militar (PM) foi chamada por um vigilante que percebeu que a residência, estava arrombada.

Quando a PM chegou, encontrou a casa toda revirada e com muitas manchas de sangue. Uma faca foi encontrada próxima de uma janela. Acredita-se que o ladrão se cortou ao invadir a residência. Mesmo machucado, ele conseguiu furtar alguns objetos.

A PM encontrou o dono da casa. O homem disse que quebrou a perna em um acidente, que se recupera na casa da mãe dele, por isso não estava na residência.

Eles pedem para que se alguém souber alguma informação em relação ao veículo, entre em contato com a Polícia Militar no 190 ou direto com eles no telefone 9. 9919 – 9248. O carro trata-se um Fiat/Uno de cor branca e placas IUY- 4091 de Curitiba.

