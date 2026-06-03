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SUMIÇO

Família pede ajuda para localizar jovem de 22 anos desaparecido em Apucarana

Joaquim Muriel, 22 anos, está desaparecido desde a noite de segunda-feira; ele deixou documentos pessoais e celular na residência onde mora

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.06.2026, 10:42:34 Editado em 03.06.2026, 10:42:29
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Família pede ajuda para localizar jovem de 22 anos desaparecido em Apucarana
Autor Joaquim está desaparecido, segundo familiares - Foto: Arquivo pessoal

A família de Joaquim Muriel de Almeida, 22 anos, foi à delegacia de Apucarana e registrou um boletim de ocorrências na tarde de terça-feira (2) após o jovem desaparecer. Segundo os familiares do rapaz, ele foi visto pela última vez na noite de segunda-feira (1º) por volta das 22h30.

-LEIA MAIS: Veja o que abre e fecha em Apucarana no feriado de Corpus Christi

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A mãe do jovem contou que percebeu o sumiço dele ao acordar naquela noite e não encontrá-lo em seu quarto. Eles moram em uma chácara no Núcleo Habitacional Adriano Correia. A mãe também relatou que Joaquim deixou documentos pessoais, cartões bancários e o celular em casa.

O jovem, que é estudante universitário de Engenharia de Software, foi visto pela última vez vestindo coturno preto, blusa cinza com capuz, outra blusa marrom, calça e usando uma mochila preta.

Informações sobre o paradeiro de Joaquim podem ser repassadas pelo 181, da Polícia Civil, ou 190, da Polícia Militar.

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Apucarana boletim de ocorrência desaparecimento Engenharia de Software jovem polícia civil
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