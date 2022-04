Da Redação

Família pede ajuda para encontrar mulher desaparecida

A família de Denise de Lourdes Xavier, de 42 anos, de Califórnia, está desesperada e pede ajuda para encontrar a mulher que está desaparecida desde quarta-feira (9).

De acordo com a tia de Denise, Salete Terezinha Voidela, a sobrinha saiu da cidade de Califórnia deixando a filha de 10 anos com a mãe e disse que iria para Apucarana, onde se hospedou no Royal Plaza Hotel, localizado na rua Rio Branco próximo ao hospital da Providência em Apucarana.

Salete contou à reportagem do TNOnline que a sobrinha saiu do hotel somente com o documento RG e uma bíblia deixando a bagagem, bolsa e carteira no hotel.

A última informação que a família teve de Denise foi que ela entrou em contato com um ex-namorado pedindo que ele fosse ao hotel e retirasse seus pertences. Desde então a família não soube mais nada da mulher.

Caso alguém saiba o paradeiro de Denise, entre em contato com a família pelos telefones (43) 9.9910-5580 ou 9.9803-6356 ou pelo 190 ou 181 da Polícia Militar e Civil.